La dieta per i diverticoli: cosa mangiare e cosa evitare per prevenire l’infiammazione (Di venerdì 23 settembre 2022) diverticoli: cosa sono I diverticoli sono piccole e multiple tasche che si sviluppano nelle pareti del colon, di solito nel sigma, anche se possono interessare anche tutto il grosso intestino. Quando sono presenti, si parla di diverticolosi, una condizione per lo più misconosciuta che colpisce circa il 10% della popolazione e raramente causa problemi. Sebbene sia più frequente tra gli anziani, può comparire a qualsiasi età e la sua diffusione (prevalenza) sotto i 30 anni, attualmente molto bassa (1-2%), è destinata a salire a causa del continuo peggioramento delle abitudini alimentari della popolazione. Le donne hanno una probabilità doppia rispetto agli uomini di sviluppare diverticoli. Cause “I diverticoli – spiega il prof. Pier Luigi Rossi, medico specialista in scienze della ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 settembre 2022)sono Isono piccole e multiple tasche che si sviluppano nelle pareti del colon, di solito nel sigma, anche se possono interessare anche tutto il grosso intestino. Quando sono presenti, si parla di diverticolosi, una condizione per lo più misconosciuta che colpisce circa il 10% della popolazione e raramente causa problemi. Sebbene sia più frequente tra gli anziani, può comparire a qualsiasi età e la sua diffusione (prevalenza) sotto i 30 anni, attualmente molto bassa (1-2%), è destinata a salire a causa del continuo peggioramento delle abitudini alimentari della popolazione. Le donne hanno una probabilità doppia rispetto agli uomini di sviluppare. Cause “I– spiega il prof. Pier Luigi Rossi, medico specialista in scienze della ...

