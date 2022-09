La crisi del gas - Volkswagen, l'extrema ratio: spostare produzioni fuori da Germania ed Est Europa (Di venerdì 23 settembre 2022) La Volkswagen sta valutando un'ipotesi estrema in caso di tagli imponenti alle forniture di gas: spostare crescenti porzioni delle sue attività produttive al di fuori dei Paesi europei più legati alla sua presenza industriale, ma maggiormente penalizzati dall'attuale crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina: ossia Germania, Repubblica Ceca e Slovacchia. "Tra le alternative di medio termine, ci stiamo concentrando su una maggiore localizzazione delle forniture, su un trasferimento della capacità produttiva e su soluzioni prettamente tecniche, ha affermato il responsabile acquisti, Geng Wu, in un nota ripresa dalla Bloomberg. Secondo il manager, le valutazioni in corso sono simili a quelle diventate già pratica comune nel contesto delle sfide legate alla carenza di semiconduttori e ad altre ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 23 settembre 2022) Lasta valutando un'ipotesi estrema in caso di tagli imponenti alle forniture di gas:crescenti porzioni delle sue attività produttive al didei Paesi europei più legati alla sua presenza industriale, ma maggiormente penalizzati dall'attualeenergetica scatenata dalla guerra in Ucraina: ossia, Repubblica Ceca e Slovacchia. "Tra le alternative di medio termine, ci stiamo concentrando su una maggiore localizzazione delle forniture, su un trasferimento della capacità produttiva e su soluzioni prettamente tecniche, ha affermato il responsabile acquisti, Geng Wu, in un nota ripresa dalla Bloomberg. Secondo il manager, le valutazioni in corso sono simili a quelle diventate già pratica comune nel contesto delle sfide legate alla carenza di semiconduttori e ad altre ...

mara_carfagna : Ma può definirsi 'patriottica' una forza come #FdI che nel momento di massima crisi, in piena emergenza Covid e con… - gparagone : Il Governo #Draghi ha riparato il sistema finanziario, senza incidere sull'economia reale. Andate e chiedere al… - Agenzia_Ansa : La Cina invita le parti coinvolte nella crisi in Ucraina al cessate il fuoco e a impegnarsi con il dialogo e le con… - stupiditysniper : RT @PecoraleLuigi: «Abbiamo una guerra, una crisi energetica, una crisi alimentare mondiale, una crisi economica che si annuncia. Una postf… - facio75 : RT @PecoraleLuigi: «Abbiamo una guerra, una crisi energetica, una crisi alimentare mondiale, una crisi economica che si annuncia. Una postf… -