La crisi del gas - Volkswagen | l' extrema ratio | spostare produzioni fuori da Germania ed Est Europa

(Di venerdì 23 settembre 2022) Lasta valutando un'ipotesi estrema in caso di tagli imponenti alle forniture di gas:crescenti porzioni delle sue attività produttive al didei Paesi europei più legati alla sua presenza industriale, ma maggiormente penalizzati dall'attualeenergetica scatenata dalla guerra in Ucraina: ossia, Repubblica Ceca e Slovacchia. "Tra le alternative di medio termine, ci stiamo concentrando su una maggiore localizzazione delle forniture, su un trasferimento della capacità produttiva e su soluzioni prettamente tecniche, ha affermato il responsabile acquisti, Geng Wu, in un nota ripresa dalla Bloomberg. Secondo il manager, le valutazioni in corso sono simili a quelle diventate già pratica comune nel contesto delle sfide legate alla carenza di semiconduttori e ad altre ...

ale_dibattista : Qualche considerazione sulle immense responsabilità del PD sulla crisi sociale, economica e politica che stiamo viv… - fffitalia : È singolare, e forse indicativo, che i più grandi boost alla transizione siano dovuti ai crolli del sistema petroli… - Adnkronos : #Cacciari: 'La genesi del fascismo è lontanissima da oggi, nasceva da una crisi della democrazia, avveniva in un co… - Erika__P : @pbecchi @anncadom E ora ci godiamo una vera statista a capo del governo,una donna che saprà risolvere tutti ma pro… - maddecheao : Far pagare l'aliquota del 10% sulle tariffe folli delle bollette rende lo Stato complice di questa crisi. #carobollette #caroenergia -

idealista.it/news

Per Salvini si parla dirischio dimissioni per Letta con il 'tracollo Pd'. Per La Verità si apre il 'Tempo della Meloni', dopo '11 anni di Governi non scelti dagli elettori'. Il quotidian ......data più plausibile per la partenza dell'operazione potrebbe essere il 10 ottobre prossimo come...dalle difficili condizioni dei mercati messi a dura prova dalla guerra in Ucraina e dalla... Andamento dell'economia: Roubini (l'economista che ha predetto la crisi del 2008) si aspetta una lunga recessione VENEZIA - «Al Pd è mancato tutto, ha giocato a briscola con le regole delle scopone. La Lega è in grande crisi». L'analisi tranchant del voto è di ...Elezioni, Cacciari: "Al Pd è manato tutto, ha giocato a briscola con le regole delle scopone. La Lega è in grande crisi. Astensionismo Manca completamente la ...