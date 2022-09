La Corte dei Conti pronta a chiedere un risarcimento di 11 milioni a Nicola Zingaretti per gli acquisti di mascherine mai consegnate (Di venerdì 23 settembre 2022) La Corte dei Conti si appresterebbe a chiedere al presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e al capo della Protezione civile Carmelo Tulumello la restituzione di 11,1 milioni di euro. È quanto scrive oggi il quotidiano La Verità. La richiesta di risarcimento per danno erariale riguarda una vicenda della primavera del 2020 quando, con lo scoppio della pandemia, era scattata anche la disperata e frenetica ricerca di forniture di mascherine sanitarie. La regione Lazio si rivolse anche alla società Ecotech, impresa attiva nel settore degli impianti di illuminazione ma, in teoria e come tante, convertita anche alla gestione di dispositivi medici. In base agli accordi l’azienda avrebbe dovuto fornire 7,5 milioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Ladeisi appresterebbe aal presidente della regione Lazioe al capo della Protezione civile Carmelo Tulumello la restituzione di 11,1di euro. È quanto scrive oggi il quotidiano La Verità. La richiesta diper danno erariale riguarda una vicenda della primavera del 2020 quando, con lo scoppio della pandemia, era scattata anche la disperata e frenetica ricerca di forniture disanitarie. La regione Lazio si rivolse anche alla società Ecotech, impresa attiva nel settore degli impianti di illuminazione ma, in teoria e come tante, convertita anche alla gestione di dispositivi medici. In base agli accordi l’azienda avrebbe dovuto fornire 7,5di ...

