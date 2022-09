La Cina: “Gli Usa cambino rotta su Taiwan o il confronto diventerà conflitto. È probabile che provochi conseguenze devastanti” (Di venerdì 23 settembre 2022) La politica della ‘Unica Cina’ è la base su cui poggiano le relazioni tra Pechino e Washington e “la questione di Taiwan sta diventando sempre più il maggiore pericolo” che, “se non gestito bene, è molto probabile che provochi conseguenze devastanti”. È quanto ha affermato il ministro degli Esteri Wang Yi, parlando in mandarino ad un evento dell’Asia Society, a New York. Wang ha aggiunto che “la recente proposta del Taiwan Policy Act 2022 sfida alle fondamenta la stabilità delle relazioni tra Usa e Cina” e “se gli Stati Uniti non cambiano rotta verso la Cina, il confronto diventerà inevitabilmente conflitto”. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) La politica della ‘Unica’ è la base su cui poggiano le relazioni tra Pechino e Washington e “la questione dista diventando sempre più il maggiore pericolo” che, “se non gestito bene, è moltoche”. È quanto ha affermato il ministro degli Esteri Wang Yi, parlando in mandarino ad un evento dell’Asia Society, a New York. Wang ha aggiunto che “la recente proposta delPolicy Act 2022 sfida alle fondamenta la stabilità delle relazioni tra Usa e” e “se gli Stati Uniti non cambianoverso la, ilinevitabilmente”. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto ...

