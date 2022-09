La chiusura di Matera: “Finisce corsa emozionante, inizia nuovo meraviglioso viaggio” (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti “E’ la fine di una lunga, emozionante corsa. Ma è anche l’inizio di un nuovo, meraviglioso viaggio”. Così Domenico Matera candidato per Fratelli d’Italia al Senato della Repubblica – listino proporzionale Collegio Campania 2 che racchiude le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.“Andrò a Roma senza giocare ai compromessi, andrò a Roma per dare forza vera ai nostri territori. L’obiettivo è unico: lavorare per far si che quanti vivono nell’entroterra della Campania possano godere di servizi efficienti al pari di quanti vivono altrove. Una degna assistenza sanitaria, trasporti e infrastrutture efficienti per i nostri pendolari e per le nostre aziende, una maggiore sicurezza per le nostre famiglie. Ma una parola particolare la voglio spendere, oggi, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti “E’ la fine di una lunga,. Ma è anche l’inizio di un”. Così Domenicocandidato per Fratelli d’Italia al Senato della Repubblica – listino proporzionale Collegio Campania 2 che racchiude le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.“Andrò a Roma senza giocare ai compromessi, andrò a Roma per dare forza vera ai nostri territori. L’obiettivo è unico: lavorare per far si che quanti vivono nell’entroterra della Campania possano godere di servizi efficienti al pari di quanti vivono altrove. Una degna assistenza sanitaria, trasporti e infrastrutture efficienti per i nostri pendolari e per le nostre aziende, una maggiore sicurezza per le nostre famiglie. Ma una parola particolare la voglio spendere, oggi, ...

