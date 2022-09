La catena di sinistra del Napoli è una miniera d’oro: per Mario Rui, Zielinski e Kvara finora 7 gol e 9 assist (Di venerdì 23 settembre 2022) Una volta c’erano Ghoulam, Hamsik e Insigne, oggi ci sono Mario Rui, Zielinski e Kvaratskhelia. Spalletti ha ricostruito una prolifica catena a sinistra nel suo Napoli, scrive il Corriere dello Sport. I tre hanno finora creato 7 gol e 9 assist. “C’era una volta una splendida catena di sinistra: Ghoulam, Hamsik, Insigne. E oggi, dopo anni di attesa, ce n’è un’altra: Mario Rui, Zielinski e Kvaratskhelia. Bella, bellissima e finora decisiva: gol, assist, fase offensiva e fase difensiva. Un reattore, più che un ingranaggio di fascia, che ha fatto scintille e faville in campionato e in Champions: 4 reti e 3 assist ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 settembre 2022) Una volta c’erano Ghoulam, Hamsik e Insigne, oggi ci sonoRui,tskhelia. Spalletti ha ricostruito una prolificanel suo, scrive il Corriere dello Sport. I tre hannocreato 7 gol e 9. “C’era una volta una splendidadi: Ghoulam, Hamsik, Insigne. E oggi, dopo anni di attesa, ce n’è un’altra:Rui,tskhelia. Bella, bellissima edecisiva: gol,, fase offensiva e fase difensiva. Un reattore, più che un ingranaggio di fascia, che ha fatto scintille e faville in campionato e in Champions: 4 reti e 3...

napolista : La catena di sinistra del Napoli è una miniera d’oro: per Mario Rui, Zielinski e Kvara finora 7 gol e 9 assist Sul… - alexisi78 : @domecaruso71 Drin drin, siamo militarmente occupati dai porci yankee, nell' era pre caduta, il guinzaglio era più… - MisterW23625484 : @johnnyargo1 @EnricoAncillott La sinistra ha aperto in Africa una catena di scuole guida. - gioquagliata19 : RT @mirkotwitta: @lordmaquac @jo19N26 Che abbiano una catena di sinistra tra le migliori d’Europa non ci piove, Theo Leão sono impressionan… - paul19_urby : RT @mirkotwitta: @lordmaquac @jo19N26 Che abbiano una catena di sinistra tra le migliori d’Europa non ci piove, Theo Leão sono impressionan… -