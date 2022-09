La Carta del Docente non funziona neanche oggi ma la politica interviene (Di venerdì 23 settembre 2022) Ancora oggi 23 settembre, la Carta del Docente non funziona e maestri e professori di tutta Italia non possono beneficiare del nuovo bonus per l’anno scolastico appena iniziato e neppure del residuo di quanto non speso l’anno scorso. I tempi tecnici necessari per l’aggiornamento della piattaforma sono scaduti da tempo e ci si sarebbe aspettati da giorni l’accesso al servizio. Così non è stato ma almeno in queste ore, dal mondo della politica, inizia ad esserci una richiesta di chiarimenti in proposito. Dopo aver segnalato che, secondo alcune testimonianze, la riattivazione della Carta del Docente non avverrà prima del 1 ottobre, c’è da dire che la riattivazione del servizio è in ritardo cronico rispetto all’inizio dell’anno scolastico. Proprio tanti docenti, in ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) Ancora23 settembre, ladelnone maestri e professori di tutta Italia non possono beneficiare del nuovo bonus per l’anno scolastico appena iniziato e neppure del residuo di quanto non speso l’anno scorso. I tempi tecnici necessari per l’aggiornamento della piattaforma sono scaduti da tempo e ci si sarebbe aspettati da giorni l’accesso al servizio. Così non è stato ma almeno in queste ore, dal mondo della, inizia ad esserci una richiesta di chiarimenti in proposito. Dopo aver segnalato che, secondo alcune testimonianze, la riattivazione delladelnon avverrà prima del 1 ottobre, c’è da dire che la riattivazione del servizio è in ritardo cronico rispetto all’inizio dell’anno scolastico. Proprio tanti docenti, in ...

LaVeritaWeb : Veto di Fratelli d’Italia sui ministri di Draghi. Matteo Salvini: «Sceglieremo insieme». Coalizione ricompattata a… - petergomezblog : Salvini, Berlusconi e Meloni chiudono la campagna del cdx (domani i singoli partiti) : “Governeremo per 5 anni”. La… - rusembitaly : ??????Diversi rispettabili giornalisti indipendenti italiani hanno ricevuto lettere identiche in lingua italiana su… - GhigoTrieste : RT @AlbertoSomma4: Io, fossi l'Italia o qualsiasi altro paese con l'Euro, mi guarderei e farei in modo di iniziare a coniare moneta propria… - sciuntazele : RT @distefanoTW: Ve lo dicono in faccia. La sovranità del popolo italiano per loro è carta igienica. Così come l’interesse nazionale italia… -