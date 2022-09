La campagna elettorale italiana si chiude con una battaglia sull' Ue

matteorenzi : Che bello l’entusiasmo della piazza milanese. Forza che dobbiamo sfruttare le ultime ore di campagna elettorale… - GiuseppeConteIT : Ci siamo! Ci vediamo questa sera in Piazza Santi Apostoli, a Roma, per chiudere la campagna elettorale tutti insiem… - borghi_claudio : Doversi occupare delle minacce della Von der Leyen l'ultimo giorno della campagna elettorale? Fatto ?? - Er_cap9 : @matteosalvinimi È da 10 anni che fa la campagna elettorale Onorevole..... - infoitinterno : Berlusconi: “Ad inizio campagna elettorale caddi su un gradino, i medici dissero che potevo morire” -

L'Indro

Ruto si è impegnato a trasformare l'economia, a garantire che la crescita sia condivisa democraticamente e a unire il Paese dopo una stagione diche ha registrato periodi e ...Luigi Di Maio, leader di Impegno civico e ministro degli Esteri, chiude latra gli applausi del teatro Sannazaro di Napoli, dopo il tour de force degli ultimi giorni nel capoluogo ... Campagna elettorale 2022: per fortuna è finita — L'Indro A Roma in piazza Santi Apostoli il leader del M5S chiude la campagna elettorale: «È un voto di portata storica». Ma non c’è Beppe Grillo (nemmeno in video) ...Durante la campagna elettorale, il leader dei Fratelli d'Italia postfascisti ha cercato di modellarsi - soprattutto all'estero - come un politico ...