La campagna elettorale e i segnali inequivocabili di demenza (Di venerdì 23 settembre 2022) Una ricerca dell’Università di Birmingham ha rilevato come la frequenza di incubi negli uomini di mezza età sia inequivocabilmente connessa alla demenza. Pare infatti che sogni spaventosi o raccapriccianti, angoscianti o repellenti, indichino nella popolazione fra i 35 e i 60 un livello di stress intellettivo che prelude a un inevitabile, benché ancora incipiente, tracollo. Bella notizia per me che già sono un catorcio quarantenne che tossisce polmoni e ci sente poco e ci vede così così e digerisce in settimana e scrive per intervalla insaniae. Inoltre, non so voi, ma da qualche tempo mi capita di sognare cose terribili, gente che strilla in spagnolo, pupazzi manovrati dai russi, vegliardi che ammazzano insetti su TikTok, vaiasse innamorate che inneggiano ad avvocati del popolo, piccoli masanielli di destra e di sinistra sospinti al 3% da masse imperscrutabili ma ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 settembre 2022) Una ricerca dell’Università di Birmingham ha rilevato come la frequenza di incubi negli uomini di mezza età sia inequivocabilmente connessa alla. Pare infatti che sogni spaventosi o raccapriccianti, angoscianti o repellenti, indichino nella popolazione fra i 35 e i 60 un livello di stress intellettivo che prelude a un inevitabile, benché ancora incipiente, tracollo. Bella notizia per me che già sono un catorcio quarantenne che tossisce polmoni e ci sente poco e ci vede così così e digerisce in settimana e scrive per intervalla insaniae. Inoltre, non so voi, ma da qualche tempo mi capita di sognare cose terribili, gente che strilla in spagnolo, pupazzi manovrati dai russi, vegliardi che ammazzano insetti su TikTok, vaiasse innamorate che inneggiano ad avvocati del popolo, piccoli masanielli di destra e di sinistra sospinti al 3% da masse imperscrutabili ma ...

matteorenzi : Che bello l’entusiasmo della piazza milanese. Forza che dobbiamo sfruttare le ultime ore di campagna elettorale… - GiuseppeConteIT : Ci siamo! Ci vediamo questa sera in Piazza Santi Apostoli, a Roma, per chiudere la campagna elettorale tutti insiem… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Nuova provocazione dell'ambasciata russa in Italia: un post con una serie di scatti che ritraggono… - RussianMike31 : RT @La_manina__: Passano la campagna elettorale a ricordare all'Europa che è finita la pacchia e poi s'incazzano se Von der Leyen risponde… - PaoloBersani9 : RT @tg2rai: Ha scelto piazza del Popolo anche #EnricoLetta, dove oggi, chiuderà la campagna elettorale. Chiusura itinerante a bordo di un b… -