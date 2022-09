La bomba di Putin e il paradosso del bluffatore (Di venerdì 23 settembre 2022) Putin ha offerto un’interessante variazione del paradosso del mentitore, o del cretese. Che risalirebbe, secondo Paolo, a Epimenide: “E’ vero che i Cretesi sono tutti bugiardi”. Ma Epimenide era cretese, dunque come se ne usciva? Una variazione stringata che anticipava quella di Putin era attribuita a Eubulide di Mileto: “Io sto mentendo”. (Per le ulteriori variazioni vedete Wikip.). Ora, Putin ha detto distintamente, e sottolineando la gravità: “Questo non è un bluff”. La prima reazione, istintiva, sbigottita, era di prenderlo in parola: “Aiuto! Sta dicendo sul serio!”. Dopo si pensava: ma se sottolinea così drammaticamente che questo non è un bluff, allora le altre volte era un bluff. Dunque lui è un tipo che bluffa. E che cosa c’è di più tipico di uno che, bluffando, dichiara: “Io non sto bluffando”? Certo, per ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 settembre 2022)ha offerto un’interessante variazione deldel mentitore, o del cretese. Che risalirebbe, secondo Paolo, a Epimenide: “E’ vero che i Cretesi sono tutti bugiardi”. Ma Epimenide era cretese, dunque come se ne usciva? Una variazione stringata che anticipava quella diera attribuita a Eubulide di Mileto: “Io sto mentendo”. (Per le ulteriori variazioni vedete Wikip.). Ora,ha detto distintamente, e sottolineando la gravità: “Questo non è un bluff”. La prima reazione, istintiva, sbigottita, era di prenderlo in parola: “Aiuto! Sta dicendo sul serio!”. Dopo si pensava: ma se sottolinea così drammaticamente che questo non è un bluff, allora le altre volte era un bluff. Dunque lui è un tipo che bluffa. E che cosa c’è di più tipico di uno che, bluffando, dichiara: “Io non sto bluffando”? Certo, per ...

