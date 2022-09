La BMW questa volta ha esagerato: la Serie8 Gran Coupé è da panico (Di venerdì 23 settembre 2022) La BMW è una delle marche di auto che sono state davvero amate in questi anni e anche nell’ultimo periodo ha avuto modo di poter spopolare. Una delle vetture che sicuramente è stata in grado sempre di più di poter perfezionare il proprio listino in questi ultimi anni è stata la BMW, con il marchio tedesco che nell’ultimo periodo ha dato vita a una favolosa Serie 8 Gran Coupé. AdobeLe automobili possono essere sicuramente considerate come uno dei più Grandi capolavori da un punto di vista dell’ingegneria degli ultimi anni. Ci sono alcuni marchi che hanno saputo però diventare sempre di più apprezzate nel corso del tempo, con la BMW che sicuramente una di quelle che ha saputo diventare maggiormente amata. La casa bavarese infatti è cresciuta in maniera davvero esponenziale negli ultimi anni, mettendosi in evidenza sempre di più per la ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 23 settembre 2022) La BMW è una delle marche di auto che sono state davvero amate in questi anni e anche nell’ultimo periodo ha avuto modo di poter spopolare. Una delle vetture che sicuramente è stata in grado sempre di più di poter perfezionare il proprio listino in questi ultimi anni è stata la BMW, con il marchio tedesco che nell’ultimo periodo ha dato vita a una favolosa Serie 8. AdobeLe automobili possono essere sicuramente considerate come uno dei piùdi capolavori da un punto di vista dell’ingegneria degli ultimi anni. Ci sono alcuni marchi che hanno saputo però diventare sempre di più apprezzate nel corso del tempo, con la BMW che sicuramente una di quelle che ha saputo diventare maggiormente amata. La casa bavarese infatti è cresciuta in maniera davvero esponenziale negli ultimi anni, mettendosi in evidenza sempre di più per la ...

