La “bergamasca” Butigan apre le danze con la Croazia | nell’Italia convocate tre ex

(Di venerdì 23 settembre 2022) Bergamo. Parte nella serata di venerdì il Mondiale di volley femminile, che si disputa tra Olanda e Polonia vede impegnate 24 nazionali. Tra cui, ovviamente, anche l’Italia già campionessa d’Europa. Le ragazze cercano di bissare il successo ottenuto dalla squadra maschile all’inizio del mese. Nel gruppo delle 14da Davide Mazzanti ci sono anche tre giocatrici che sono passate da Bergamo: Miriam Sylla, che ha giocato dal 2013 al 2018, Alessia Gennari che è stata sua compagna dal 2015 al 2017, e in ultimo Eleonora Fersino (stagione 2020-21). Anche coach Mazzanti è in realtà un ex, avendo allenato l’allora Foppa dal 2010 al 2012. Tra chi invece compone il gruppo attuale c’è Bozana: la centrale del Volley Bergamo 1991 è l’unica “” che prenderà parte alla manifestazione iridata, con la sua ...

