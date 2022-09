Kvaratskhelia trascina la Georgia | 2-0 alla Macedonia

(Di venerdì 23 settembre 2022) Kvichaporta la sua nazionalevittoria In nazionale così come al Napoli. Kvichala suavittoria contro la… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

TBILISI (Georgia) - Una splendida prova dial successo per 2 - 0 la Georgia contro la Macedonia del Nord nel gruppo 4 di Nations League C: il fantasista del Napoli prima propizia l'1 - 0 con un tiro - cross deviato in ......i compagni col suo motore diesel Lobotka 7 Trova il modo di sfuggire al pressing egli ...7.5 Cambia con i suoi dribbling l'inerzia della partita, fa ammonire tre difensori e si ...ForzAzzurri.net - Kvicha Kvaratskhelia porta la sua nazionale alla vittoria In nazionale così come al Napoli. Kvicha Kvaratskhelia trascina la sua Georgia alla vittoria ...La Nazionale guidata da Sagnol continua a stupire trascinata dal gioiello del Napoli: nel 2022 solo risultati positivi ...