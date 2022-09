Kvaratskhelia show con la Georgia, dribbling e gol con la Macedonia – Video (Di venerdì 23 settembre 2022) Kvicha Kvaratskhelia protagonista assoluto nel match tra Georgia e Macedonia, l’attaccante del Napoli ha segnato un gol e provocato l’autorete di Miovski. Easy. pic.twitter.com/aGkT9QGte3 — GA7 (@GA7 Official) September 23, 2022 Kvaratskhelia ha causato l’autogol grazie alle sue finte ubriacanti che gli hanno permesso di aprirsi lo spazio per crossare forte e deciso al centro , un pallone che è carambolato sul difensore della Macedonia ed il pallone è finito in rete. Ma Kvaratskhelia ha trovato anche la rete personale al 64? durante il match Georgia-Macedonia di Nations League League C. L’attaccante del Napoli è scattato in contropiede dopo un errore in difesa della Macedonia ed è andato in gol sull’assist del compagno. ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 23 settembre 2022) Kvichaprotagonista assoluto nel match tra, l’attaccante del Napoli ha segnato un gol e provocato l’autorete di Miovski. Easy. pic.twitter.com/aGkT9QGte3 — GA7 (@GA7 Official) September 23, 2022ha causato l’autogol grazie alle sue finte ubriacanti che gli hanno permesso di aprirsi lo spazio per crossare forte e deciso al centro , un pallone che è carambolato sul difensore dellaed il pallone è finito in rete. Maha trovato anche la rete personale al 64? durante il matchdi Nations League League C. L’attaccante del Napoli è scattato in contropiede dopo un errore in difesa dellaed è andato in gol sull’assist del compagno. ...

