Kim Rossi Stewart | “Cerco Dio | sono andato a Medjugorje Nel cristianesimo ci sono le istruzioni per l’uomo più sagge in cui mi sia mai imbattuto”

(Di venerdì 23 settembre 2022) “Penso che ci sia tanto di buono, tanto tanto di buono nele per questo indago”. È un KimStuart inedito e profondamente spirituale quello che emerge dalla lunga intervista concessa a Sette del Corriere della Sera, che gli dedica la copertina a poche settimane dall’uscita di Brado, il suo terzo film da regista, un “western anomalo” nel quale un padre e un figlio si ritrovano per compiere una impresa sportiva. “C’è molto del mio rapporto con mio padre”, ammette e poi rivela come infanzia e adolescenza per lui siano stati un periodo “incredibilmente faticoso”. KIMSTUART PARLA DEL SUO PERCORSO DI SPIRITUALE – L’intervista a KimStuart parte da una foto di qualche settimana fa che lo ritrae in preghiera a, pellegrinaggio che arriva dopo un racconto ambientato nel ...

Ma brado è una parola che può definire bene anche lui,Stuart, 53 anni alla fine di ottobre, uno dei pochi bellissimi indiscutibili del cinema italiano. Ma anche, dopo il film Senza pelle ...Qualche giorno fa è stato fotografato in preghiera a Medjugorje , reduce dal suo ultimo film Brado, il terzo da regista, si racconta in un'intervista su 7, settimanale del Corriere della Sera. 'Ho ... Kim Rossi Stuart: «Ora cerco Dio. Sono andato a Medjugorje, il cristianesimo mi aiuta a vivere» Qualche giorno fa è stato fotografato in preghiera a Medjugorje, Kim Rossi Stuart reduce dal suo ultimo film Brado, il terzo da regista, si racconta in un'intervista su 7, ...L’attore e regista di nuovo dietro alla macchina da presa per un western anomalo: «Brado, il titolo del film, mi descrive bene. A 14 anni non c’era niente nel frigo di casa, me ne andai per provare co ...