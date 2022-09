Kim, nel contratto clausola valida per 15 giorni: United alle porte (Di venerdì 23 settembre 2022) Corriere dello Sport – . Secondo il quotidiano, Kim Min-Jae sarebbe totalmente disposto a continuare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 23 settembre 2022) Corriere dello Sport – . Secondo il quotidiano, Kim Min-Jae sarebbe totalmente disposto a continuare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ProfidiAndrea : ?? Avvocato Grassani: '#Kim via a gennaio? È un mese anticipatorio' Dalla #Turchia arrivano voci di un possibile pa… - Eurosport_IT : ?? Zhang blinda Inzaghi ?? Ndicka nel mirino della Juve ?? Lo United e quell'interesse per Kim L'edicola del… - ilnapolionline : Kim dal ritiro di Paju: 'A Napoli fondamentale l'aiuto del gruppo. Emozionato nel giocare il mondiale' -… - 09_giuseppe : RT @tuttonapoli: Cdm - Clausola Kim valida nel 2023, ma ADL non ha mai salutato giocatori dopo un anno - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDM - Kim Min-Jae, la clausola sarà esercitabile nel 2023, ma ADL non ha mai salutato un calciatore dopo un solo anno i… -