Kim: «Ho molte carenze, per imparare e migliorare ho fatto esattamente quello che chiedeva Spalletti» (Di venerdì 23 settembre 2022) Ieri il difensore del Napoli, Kim, ha parlato dal ritiro della Nazionale ai microfoni di Star News Korea. «Quattro anni fa ho saltato la Coppa in Russia per infortunio, ma ora sono vicino a realizzare questo sogno. Sì, giocare un Mondiale è il sogno di tutti, ma è la mia prima volta e sono un po’ emozionato e nervoso». Ha parlato anche dell’impatto con il campionato italiano. «Io ho molte carenze e ancora bisogno di imparare e migliorare. Mi sono concentrato su come riuscirci e ho provato a fare esattamente quello che l’allenatore mi chiedeva. È difficile passare in un grande campionato e giocare, ma ho pensato di dovermi adattare incondizionatamente. I miei compagni mi hanno aiutato tanto e sono tutti molto bravi: mi sono reso conto che se non fossi riuscito a tenere ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 settembre 2022) Ieri il difensore del Napoli, Kim, ha parlato dal ritiro della Nazionale ai microfoni di Star News Korea. «Quattro anni fa ho saltato la Coppa in Russia per infortunio, ma ora sono vicino a realizzare questo sogno. Sì, giocare un Mondiale è il sogno di tutti, ma è la mia prima volta e sono un po’ emozionato e nervoso». Ha parlato anche dell’impatto con il campionato italiano. «Io hoe ancora bisogno di. Mi sono concentrato su come riuscirci e ho provato a fareche l’allenatore mi. È difficile passare in un grande campionato e giocare, ma ho pensato di dovermi adattare incondizionatamente. I miei compagni mi hanno aiutato tanto e sono tutti molto bravi: mi sono reso conto che se non fossi riuscito a tenere ...

jlk4naples : RT @napolista: #Kim: «Ho molte carenze, per imparare e migliorare ho fatto esattamente quello che chiedeva Spalletti» A Star News Korea: «… - napolista : #Kim: «Ho molte carenze, per imparare e migliorare ho fatto esattamente quello che chiedeva Spalletti» A Star News… - bytheirside : @trashloger Una mia parente di NY mi stava proprio dicendo come il dimagrimento di Kim Kardashian stesse influenzan… - dariopetisso : RT @Seoul_ItalyBTS: #RM: e visitarlo in veste di turista e individuo, come Kim Namjoon (*e non come gruppo/ambasciatore/celebrità) dato che… - Guidolino8 : Spunti -Vedo Anguissa molto a terra. Metterei Ndombele per aiutare Lobotka ad eludere la pressione asfissiante del… -