Kiev risponde a Berlusconi | “Davvero si fida di un assassino come Putin?” Salvini difende il Cav | “Non fatemelo interpretare” Letta | “Frasi scandalose”

yppi2011 : RT @lanf64: #Ucraina, #Zelensky risponde a #Putin: 'Vuole farci annegare nel sangue dei suoi soldati'. E ce la farà, mentre Putin si disin… - AlbertoEnricoA2 : RT @lanf64: #Ucraina, #Zelensky risponde a #Putin: 'Vuole farci annegare nel sangue dei suoi soldati'. E ce la farà, mentre Putin si disin… - annoupanoux : RT @lanf64: #Ucraina, #Zelensky risponde a #Putin: 'Vuole farci annegare nel sangue dei suoi soldati'. E ce la farà, mentre Putin si disin… - lanf64 : #Ucraina, #Zelensky risponde a #Putin: 'Vuole farci annegare nel sangue dei suoi soldati'. E ce la farà, mentre Pu… - ibblastoise : RT @prendiunabirra: Un uomo porta il suo esercito a riparare. Il commesso gli dice: 'signore ma questo esercito non è rotto'. L'uomo in lac… -

... Giorgia Meloniin modo semplice: "Perché siamo l'unica vera alternativa ai governi che ...di Svezia e Finlandia nella Nato e nel suo programma chiede di interrompere l'invio di armi a. ......ha respinto al Consiglio di Sicurezza Onu le accuse occidentali sull'Ucraina e ha accusatodi '... La dichiarazionea chi auspicava la concessione dello status di rifugiato per ragioni ...Il leader Fi: «Putin voleva sostituire Zelensky con un governo di persone perbene». Poi si corregge: «Mie parole semplificate, noi con Ue e Nato». Letta: scandaloso. No comment della Ue ..."L’aggressione all’Ucraina è ingiustificabile e inaccettabile, la posizione di Forza Italia chiara e netta: non potremo mai in nessun modo e per nessuna ragione rompere la nostra partecipazione alla U ...