Kate Winslet, brutto incidente per la star del cinema: immediato il ricovero | Ecco le sue condizioni (Di venerdì 23 settembre 2022) Mentre si trovava sul set del film Lee, Kate Winslet è scivolata ed è caduta riportando un infortunio alla gamba. Grande preoccupazione per i fan di Kate Winslet dopo che la celebre attrice è stata costretta ad un repentino ricovero in ospedale. Ma cosa è successo all’artista britannica? Come riportato anche dall’ANSA, l’attrice ha subito un infortunio mentre si trovava sul set del suo nuovo film, Lee. Kate Winslet ha riportato una ferita alla gamba che ha reso necessario il ricovero ospedaliero. Stando a quanto riferito dall’Hollywood Reporter, l’attrice è scivolata ed è caduta, ed è per questo che la produzione ha ritenuto opportuno il trasferimento in ospedale per misura precauzionale. Fortunatamente si è trattato di un ... Leggi su kronic (Di venerdì 23 settembre 2022) Mentre si trovava sul set del film Lee,è scivolata ed è caduta riportando un infortunio alla gamba. Grande preoccupazione per i fan didopo che la celebre attrice è stata costretta ad un repentinoin ospedale. Ma cosa è successo all’artista britannica? Come riportato anche dall’ANSA, l’attrice ha subito un infortunio mentre si trovava sul set del suo nuovo film, Lee.ha riportato una ferita alla gamba che ha reso necessario ilospedaliero. Stando a quanto riferito dall’Hollywood Reporter, l’attrice è scivolata ed è caduta, ed è per questo che la produzione ha ritenuto opportuno il trasferimento in ospedale per misura precauzionale. Fortunatamente si è trattato di un ...

la_patrizia_ : Kate Winslet è stata dimessa e i suoi agenti: “Kate è scivolata e per precauzione l’abbiamo trasportata in ospedale… - SkyTG24 : Kate Winslet ritorna sul set dopo l'incidente - badtasteit : #KateWinslet torna sul set di #Lee dopo il suo incidente, ecco le foto dell'attrice in costume di scena - GianlucaOdinson : Lee: Kate Winslet è tornata sul set del film dopo l'infortunio e il ricovero in ospedale - - zazoomblog : Lee: Kate Winslet è tornata sul set del film dopo linfortunio e il ricovero in ospedale - #Winslet #tornata… -