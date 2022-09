Kaspersky | gli spammer impiegano lo stealer Agent Tesla in campagne email mirate; 12 480 attacchi registrati in Italia

(Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) - • Una recente indagine condotta daha scoperto una campagna dispam indirizzata a varie organizzazioni che conteneva imitazioni di alta qualità di richieste commerciali da parte di aziende reali. •, un noto malware Trojan Spy, progettato per rubare dati di autenticazione, screenshot e dati catturati da telecamere e tastiere web. • L'attività del malware nel periodo compreso tra maggio e agosto 2022 è stata massima in Europa, Asia e America Latina: insono stati12.480agli utenti. Milano, 23 settembre 2022.ha scoperto un'insolita campagna spam che ha preso di mira le aziende di tutto il mondo. Imitando ledi fornitori o partner, i cyber criminali ...

lifestyleblogit : Kaspersky: Campagna dannosa nel Google Play Store – il Trojan Harly iscrive gli utenti a servizi a pagamento indesi… - fisco24_info : Immediapress/Kasperky: Campagna dannosa nel Google Play Store – il Trojan Harly iscrive gli utenti a servizi a paga… - KasperskyLabIT : Un trojan che si finge un’app bancaria e riproduce le conversazioni telefoniche con gli operatori della banca. >>… - SLN_Magazine : Kaspersky: 'Stranger Things' e 'Big Floppa', gli interessi più trendy dell'estate 2022 per i bambini. Leggi l'artic… - SerratoreMau : Kaspersky: 'Stranger Things' e 'Big Floppa', gli interessi più trendy dell'estate 2022 per i bambini -

Senza Linea

Il team diha contattato Google e ha segnalato la presenza di applicazioni dannose in Google Play. ' Anche sestore ufficiali sono controllati con attenzione, i moderatori non sempre ...Per proteggersi dalle applicazioni infette,esperti diconsigliano di : Non scaricare mod da siti sospetti o software pirata. I cyber criminali conoscono bene la voglia delle persone di ... Kaspersky: gli spammer impiegano lo stealer Agent Tesla in campagne email mirate Il Trojan Harly iscrive gli utenti a servizi a pagamento indesiderati tramite app con quasi 5 milioni di download.Secondo Kaspersky, sono già 4,8 milioni i download di applicazioni legittime infette, contraffatte per distribuire il Trojan Harly ...