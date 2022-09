Kasia Smutniak fa il suo endorsement a Emma Bonino: 'E' ora di scegliere, con questa Destra i diritti in pericolo' (Di venerdì 23 settembre 2022) 'La libertà di scelta di chi sono, come vorrei essere, cosa fare del mio corpo, la possibilità di sognare il futuro migliore per i miei figli... tutto mi sembra in pericolo basta vedere i fatti'. Lo ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 settembre 2022) 'La libertà di scelta di chi sono, come vorrei essere, cosa fare del mio corpo, la possibilità di sognare il futuro migliore per i miei figli... tutto mi sembra inbasta vedere i fatti'. Lo ...

Agenzia_Ansa : Kasia Smutniak: 'Negli ultimi anni, mesi, giorni ho visto quanto è facile perdere diritti che fino a poco fa davo p… - gredolfi : RT @Agenzia_Ansa: Kasia Smutniak: 'Negli ultimi anni, mesi, giorni ho visto quanto è facile perdere diritti che fino a poco fa davo per acq… - il_kuzzo : RT @Agenzia_Ansa: Kasia Smutniak: 'Negli ultimi anni, mesi, giorni ho visto quanto è facile perdere diritti che fino a poco fa davo per acq… - Sanson538 : 'Tutto mi sembra in pericolo', Kasia Smutniak difende il diritto all'aborto e sostiene Emma Bonino - Miki_2313 : RT @Agenzia_Ansa: Kasia Smutniak: 'Negli ultimi anni, mesi, giorni ho visto quanto è facile perdere diritti che fino a poco fa davo per acq… -