Karate, Serie A Kocaeli: l'Italia conquista una finale per il terzo posto nel kata maschile e tre ripescaggi (Di venerdì 23 settembre 2022) Ha preso il via ufficialmente la tappa di Kocaeli (Turchia) della Serie A 2022 di Karate. Per l'Italia sono arrivate buone notizie, con una finale per il terzo posto già messa in cascina e tre ripescaggi. Nel kata maschile la squadra Master Rapid SKF, composta da Gabriele Petroni, Daniele Petrillo e Franco Sacristani, ha centrato un posto nella finale per il terzo posto ed affronterà una delle squadre della Turchia, composta da Goksu, Karaboga e Kaynar. Nel kumite sono scese in pedana le categorie dei 68 e +68 kg femminili e dei 75, 84 e +84 kg maschili. Purtroppo nessuno degli atleti italiani è riuscito ad accedere direttamente alle finali, ma tre ...

