Juventus - Zaniolo, il piano della Roma e il ribaltone che stravolge tutto (Di venerdì 23 settembre 2022) Contatti continui: ecco la situazione attorno al rinnovo La Roma sta andando avanti secondo le informazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, seconda una direzione: ... Leggi su juvelive (Di venerdì 23 settembre 2022) Contatti continui: ecco la situazione attorno al rinnovo Lasta andando avanti secondo le informazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, seconda una direzione: ...

MondoBN : MERCATO, Juve e Milan non mollano - DavidNullo : @cuadrodecruijff POSSIAMO QUINDI DIRE CHE NICOLO ZANIOLO è UN GIOCATORE DELLA #juventus? ? ahahahahahahaha CAZZARO!!! AHAHAHAHA ???????? - ZonaBianconeri : RT @asromaliveit1: ?? Secondo la 'Gazzetta dello Sport' i contatti tra Tiago #Pinto e #Vigorelli per il rinnovo di #Zaniolo sarebbero contin… - asromaliveit1 : ?? Secondo la 'Gazzetta dello Sport' i contatti tra Tiago #Pinto e #Vigorelli per il rinnovo di #Zaniolo sarebbero c… - juventus_zone24 : RT @ZoneJuventus: #Cuadrado e #DiMaría hanno la scadenza del contratto nel 2023. I nomi per sostituirli sono: • #Zaniolo • #AdamaTraoré (c… -