Juventus, sanzioni Uefa per cori razzisti a Parigi: curva parzialmente chiusa e trasferta vietata, ma c'è sospensione (Di venerdì 23 settembre 2022) Non si fermano le cattive notizie per la Juventus, che quest'oggi ha ricevuto le sanzioni Uefa per quanto avvenuto al Parco dei Principi in occasione della trasferta sul campo del Paris Saint-Germain. Gli ultras bianconeri infatti si sono resi protagonisti di cori razzisti, con bersaglio anche Gigio Donnarumma e i napoletani, ma anche di saluti romani. Le sanzioni sono sospese per un anno, ma in caso di nuova infrazione saranno considerate come aggravante: la chiusura di 1000 posti della curva Sud nella prossima giornata e il divieto di una trasferta di Champions. A questo si aggiunge un'ammenda di 15mila euro. SportFace.

