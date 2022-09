Juventus | le ultime sul CdA | la posizione di Allegri e le mosse per il futuro

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 settembre 2022) E’ il momento dei bilanci in casa, è stato programmato il CdA per analizzare la situazione dal punto di vista economico e sportivo. Il rendimento della squadra dinon è stato sicuramente, la situazione tra campionato e Champions League è già molto delicata. In Serie A la squadra ha conquistato 10 punti in sei giornate ed è fuori anche dalla zona Europa, in Champions League la qualificazione agli ottavi è a serio rischio dopo le prime due sconfitte. LadiMassimilianoè considerato uno dei principali responsabili del disastro. La squadra non gioca bene ormai da due anni e deve aggrapparsi alle individualità per vincere le partite. E’ spaccatura all’interno della dirigenza sulla decisione da prendere su ...