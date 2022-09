Juventus, il Cda approverà un passivo di 250 milioni: obiettivo di ridurre 50% perdite nel 2023 (Di venerdì 23 settembre 2022) Giorno di Cda in casa Juventus. Il bilancio 2021-22 che sarà approvato segna un passivo di circa 250 milioni, peggiorativo rispetto a quello precedente (-209,9 milioni). Si tratta anche del quinto esercizio consecutivo che il club bianconero chiude in passivo, riporta Tuttosport. Ora la dirigenza deve tracciare il cammino per risollevare le sorti economiche della società. L’obiettivo della società, secondo il quotidiano di Torino, è di ridurre del 50% le perdite nel 2022-23, di arrivare a un rosso accettabile nel 2023-24. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Giorno di Cda in casa. Il bilancio 2021-22 che sarà approvato segna undi circa 250, peggiorativo rispetto a quello precedente (-209,9). Si tratta anche del quinto esercizio consecutivo che il club bianconero chiude in, riporta Tuttosport. Ora la dirigenza deve tracciare il cammino per risollevare le sorti economiche della società. L’della società, secondo il quotidiano di Torino, è didel 50% lenel 2022-23, di arrivare a un rosso accettabile nel-24. SportFace.

