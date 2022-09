Juventus | cori anti-Napoli a Parigi | arriva il provvedimento della UEFA

(Di venerdì 23 settembre 2022) Durante la partita di Champions League tra Paris Saint-Germain e, giocata lo scorso 6 settembre, sono emersidiscriminatori da parte dei tifosi sponda bianconera. Il match è finito 2-1 per il PSG, con la doppietta di Mbappe e McKennie: la sconfitta ha portato numerosi strascichi, sia in campo che fuori. FOTO GETTY – Champions League Infatti, tra le fila del settore ospiti del Parco dei Principi si sono alternati atteggiamenti biasimevoli: ululati e, persino un saluto fascista. Il comportamento non è passato inosservato ed è stato sottoposto a indagine, dopo i tvideo che sono emersi sui social e che hanno fatto da cassa di risonanza di denuncia dell’accaduto. Laha analizzato tali gesti e ha maturato una sentenza durissima: la società bianconera dovrà pagare una ...

discriminatori, anche contro i napoletani, ululati razzisti e qualche saluto romano. I tifosi dellaa Parigi, in occasione della trasferta di Champions League del 6 settembre scorso, ...NYON (Svizzera) - La Uefa ha preso provvedimenti verso ladopo le investigazioni fatte in merito al match del 6 settembre al Parco dei Principi contro il Paris Saint - Germain per...E' arrivata la decisione della UEFA in relazione ai fatti di PSG-Juventus, ovvero i cori discriminatori e razzisti dei tifosi bianconeri.Con un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la UEFA ha deciso di punire la Juventus per i cori discriminatori dei prorpi tifosi durante la gara con il PSG. Oltre ad una multa ...