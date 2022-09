Juventus | bilancio negativo da record

Leggi su panorama

(Di venerdì 23 settembre 2022) Unda, perché mai nessuno nella storia del calcio italiano aveva chiuso un esercizio con un passivo di 254,3 milioni di euro. Una montagna di denaro che porta il rosso degli ultimi cinque anni a 612 milioni di euro, certamente per colpa della pandemia che ha investito il pallone in tutto il mondo come uno tsunami, ma anche per squilibri strutturali su cui lasta cercando di intervenire. L'aumento della perdita rispetto al -209 milioni del giugno 2021 è principalmente dovuto a minori ricavi per 37,3 milioni originati da una fisiologica flessione del contributo dei diritti televisivi, gonfiati nella scorsa stagione dallo slittamento nei conti delle partite disputate in estate dopo il lockdown. Esaurito quell'effetto, il fatturato è sceso a 443,4 milioni di euro mentre i costi operativi ...