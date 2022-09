Juventus, altro che Allegri: possibili le dimissioni a sorpresa! (Di venerdì 23 settembre 2022) A Torino piove sul bagnato. Dopo il disastroso avvio di stagione, la lotta interna non sta risparmiando nessuno tra dirigenza, allenatore e giocatori. In più arrivano critiche da destra e sinistra, sia dai rivali che dai propri tifosi. In più, secondo quanto riportato da Il Messaggero, Pavel Nedved sarebbe pronto a dimettersi dalla società bianconera. Se ci aggiungiamo che siamo in vista del CDA, questa notizia potrebbe assumere ombre scure per la Juventus come società. FOTO: Getty – Nedved-Juventus-Malmoe Il punto cardine della disputa è ovviamente Massimiliano Allegri, l’uomo che è accusato di essere il principale autore di questo avvio indecente di stagione. Tuttavia Agnelli non sembra essere intenzionato ad esonerare il tecnico livornese. Inoltre la questione non rientrerebbe nemmeno nei punti del giorno del CDA ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 23 settembre 2022) A Torino piove sul bagnato. Dopo il disastroso avvio di stagione, la lotta interna non sta risparmiando nessuno tra dirigenza, allenatore e giocatori. In più arrivano critiche da destra e sinistra, sia dai rivali che dai propri tifosi. In più, secondo quanto riportato da Il Messaggero, Pavel Nedved sarebbe pronto a dimettersi dalla società bianconera. Se ci aggiungiamo che siamo in vista del CDA, questa notizia potrebbe assumere ombre scure per lacome società. FOTO: Getty – Nedved--Malmoe Il punto cardine della disputa è ovviamente Massimiliano, l’uomo che è accusato di essere il principale autore di questo avvio indecente di stagione. Tuttavia Agnelli non sembra essere intenzionato ad esonerare il tecnico livornese. Inoltre la questione non rientrerebbe nemmeno nei punti del giorno del CDA ...

Ernesto32919298 : RT @Ernesto32919298: CDA della Juventus. In primis un disavanzo di 250 MILIONI! Ovvero #Nedved o Allegri? Dare altri 30 mln a babbo morto… - Ernesto32919298 : CDA della Juventus. In primis un disavanzo di 250 MILIONI! Ovvero #Nedved o Allegri? Dare altri 30 mln a babbo mor… - antonioaloe : Andate a dare via il... Ma xhe prendete il RDC e non avete altro da fare che succhiarlo continuamente con la Juvent… - omarsivori : Il gol di Turone in Juve-Roma era buono?Altro che... Var, adesso arriva il film - mattiahiguain98 : @Dario_Ghiro @gessica_stile32 Ma il problema è un altro: visto che allegri lo hanno confermato e non mettono un tra… -