Juve, oggi il Cda: il taglio degli ingaggi la strada per tappare il buco di 240 milioni. Ecco chi rischia (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di riflessioni in casa Juve in campo e fuori. La squadra di Allegri fatica e viene da cocenti delusioni, ma anche la società si... Leggi su calciomercato (Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di riflessioni in casain campo e fuori. La squadra di Allegri fatica e viene da cocenti delusioni, ma anche la società si...

forumJuventus : GdS: Vlahovic, 3 gare a secco. I bianconeri calciano poco in porta e il periodo no del serbo sta coincidendo con qu… - Gazzetta_it : La Juve di oggi e quella della grande rimonta: perché crederci, e perché no - Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? JUVE A ZERO, MILAN A TUTTA Le notizie ?? - Ale_Chius : Buongiorno #juventini C'è una speranza concreta che oggi venga esonerato? Chiedo per un amico ???? #AllegriOut… - Andresh88juve : RT @forumJuventus: GdS: 'Oggi si riunisce CDA della Juve per l'approvazione del bilancio 2021-22. Non è escluso che si entri anche in quest… -