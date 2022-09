Juve, nuovo allarme infortuni: sale l’ansia per un Nazionale (Di venerdì 23 settembre 2022) Tengono banco gli infortuni in casa Juventus. Continuano il lavoro di recupero di Rabiot e Locatelli, i quali potrebbe tornare in campo già nella prossima giornata contro il Bologna. Occhio, però, al nuovo allarme dal Brasile Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, Bremer, nelle ultime settimane, avrebbe accusato un leggero fastidio al ginocchio, e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 23 settembre 2022) Tengono banco gliin casantus. Continuano il lavoro di recupero di Rabiot e Locatelli, i quali potrebbe tornare in campo già nella prossima giornata contro il Bologna. Occhio, però, aldal Brasile Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, Bremer, nelle ultime settimane, avrebbe accusato un leggero fastidio al ginocchio, e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

