Juve, la firma di Danilo sul rinnovo è ancora lontana: la situazione (Di venerdì 23 settembre 2022) Il contratto di Danilo con la Juve scade nel 2024 ma l'idea di entrambe le parti è quella di prolungare. Tuttavia, secondo quanto... Leggi su calciomercato (Di venerdì 23 settembre 2022) Il contratto dicon lascade nel 2024 ma l'idea di entrambe le parti è quella di prolungare. Tuttavia, secondo quanto...

lucabianchin7 : Gerry #Cardinale pianifica un viaggio in Italia per Milan-Juve. Se tutto andrà secondo i piani, guarderà dal vivo a… - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ??#Juve-#Allegri. Ora basta! ??#Pobega firma la festa #Milan ??#Napoli show pure i… - junews24com : Juve Primavera, ufficiale il rinnovo di Rouhi: c'è la firma - - TUTTOJUVE_COM : Nocchi, ex portiere della Juve Next Gen, firma con il Monopoli - StorieASpicchi : @rprat75 @RICCO_FEDE_J Non c’entra niente. Se al momento della firma con la Juve a Sarri avessero detto “da codice… -