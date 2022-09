Juve, Cda approva bilancio: perdita di 254,3 milioni (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022, che evidenzia una perdita di 254,3 milioni (209,9 milioni al 30 giugno 2021). L’esercizio 2021/2022, evidenzia la Juventus, “è stato ancora significativamente penalizzato dal perdurare dell’emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19 e dalle conseguenti misure restrittive imposte da parte delle Autorità. La pandemia ha influenzato in misura rilevante – direttamente e indirettamente – i ricavi da gare, i ricavi da vendite di prodotti e licenze e i proventi da gestione diritti calciatori, con un conseguente inevitabile impatto negativo sia di natura economica che finanziaria”. “Il risultato economico e il cash-flow ... Leggi su funweek (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Consiglio di Amministrazione dellantus hato ilconsolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022, che evidenzia unadi 254,3(209,9al 30 giugno 2021). L’esercizio 2021/2022, evidenzia lantus, “è stato ancora significativamente penalizzato dal perdurare dell’emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19 e dalle conseguenti misure restrittive imposte da parte delle Autorità. La pandemia ha influenzato in misura rilevante – direttamente e indirettamente – i ricavi da gare, i ricavi da vendite di prodotti e licenze e i proventi da gestione diritti calciatori, con un conseguente inevitabile impatto negativo sia di natura economica che finanziaria”. “Il risultato economico e il cash-flow ...

