Juve, Bonucci saluta Ranocchia: 'Al Bari siamo stati un binomio perfetto, saremo per sempre legati' FOTO (Di venerdì 23 settembre 2022) Dal ritiro della Nazionale, Leonardo Bonucci ha voluto dedicare un pensiero ad Andrea Ranocchia che ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 23 settembre 2022) Dal ritiro della Nazionale, Leonardoha voluto dedicare un pensiero ad Andreache ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato....

cmdotcom : Juve, Bonucci saluta Ranocchia: 'Al Bari siamo stati un binomio perfetto, saremo per sempre legati' - junews24com : Bonucci, clamorosa ipotesi per il futuro: può succedere nel 2024 - - saveriolorusso : @EnricoTurcato Per bonucci è un toccasana. In nazionale per rigenerarsi. Il capitano della juve ha parlato così. - GianniSgobba1 : RT @JPeppp: Bonucci: 'Quando vengo in Nazionale mi rigenero, ma non solo stavolta, è così da 12 anni a questa parte. Qui si respira aria fr… - MatteoGufi3 : RT @mikelelomb: Bonucci 8 scudetti vinti con la Juve che non puo' fare il capitano,tutti dietro al 'giornalista' e grande Juventino Tancred… -