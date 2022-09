Julio Iglesias | che fine ha fatto il cantante più bello e ricco

(Di venerdì 23 settembre 2022) Caliente, con un’onda di capelli corvini a sfiorare il collo. Accende gli animi con una mano poggiata sullo stomaco, e con l’altra porta il microfono alle labbra. Perché la musica la sente: viene da dentro, e arriva al pubblico in una vibrazione melodiosa della sua voce. È il Re latino di tutti i tempi,solista di maggior successo nella storia d’Europa. Trecento milioni di dischi venduti nel maggior numero di lingue, rose rosse lanciate sul palcoscenico, donne, ‘sono un pirata e un signore‘ ha detto di sé attraverso una canzone., il Mito assoluto. Leggenda, verità, corazon, foto da Semasana.comGli ammiratori di tutto il mondo, hanno temuto per la sua salute, quando pochi mesi fa, si sono rincorse voci, illazioni, articoli di giornale, sulla presunta ...

simp32atico : Julio Iglesias Pensami Con testo Video Mario Ferraro - simp32atico : Julio Iglesias Abbracciami Con testo Video Mario Ferraro - Marcello742 : Stamattina un saluto in particolare a @C71Cris @BDoltri @fdomenella @Viciupacciu @crizanetti78 alle celebrazioni de… - Gianni_GRAG : @BDoltri @springsteen Oggi è un grande giorno, è il compleanno del #Boss #brucespringsteen ma anche di Gianni Bonif… - MaxxGhe : 23/09/1943. Nasce a Madrid Julio José Iglesias de la Cueva. JULIO IGLESIAS. L'artista 'latino' di maggiore successo… -

RomaDailyNews

...latino pius significato di colui che adempie ai dov'eri morali e religiosi proverbio dice lunedì nuvoloso settimana Chiara prima vedere sono nati oggi l'imperatore gusto Ray Charlesda ...- Santo San Lino papa Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1930 Ray Charles Link Sponsorizzato 1938 Romy Schneider 19431949 Bruce Springsteen - Proverbio Quando il padrone non sa quel che si fa, la casa va in rovina - Accadde oggi 1930 viene brevettato il flash per le macchine fotografiche - Scoperte ... Buon compleanno Gino Paoli, Bruce Springsteen… - RomaDailyNews Grandi sorprese nella FP1 del Campionato del Mondo FIM Supersport 300: alla fine del primo turno di Prove Libere del Round di Catalogna al comando troviamo la wildcard Julio Garcia Gonzalez (ESP Solut ...Si preannuncia un venerdì di passione per 3 segni zodiacali...serata bollente in vista! Leggiamo cosa dice il nostro oroscopo.