Johnny Depp si è fidanzato | ora sta con Joelle Rich | la sua avvocatessa del processo contro Amber Heard

(Di venerdì 23 settembre 2022) La storia conè da dimenticare pere a quanto pare non sembra abbia avuto grandi difficoltà in questa impresa. Il cuore dell’attore infatti sarebbe di nuovo impegnato. Stavolta non è un’attrice: è la sua. La prima relazione ufficiale dopo il divorzio daSembra chesi siacon la sua. Ma non si tratta di Camille Velasquez, la brillante legale che lo ha difeso nell’ex moglie. Diverse fonti vicine all’attore avrebbero confermato che i due si starebbero frequentando e che tra loro ci sia una buona chimica. Si tratterebbe della prima relazione ...

All'inizio sembrava fosse solo un flirt. Ma più passa il tempo e più si fanno strada le voci di una relazione seria e duratura: Johnny Depp si è fidanzato con la sua avvocatessa Joelle Rich. Il legale conosciuto, per ironia della sorte, grazie ad Amber Heard. L'avvocatessa ha difeso la star de "I Pirati dei Caraibi" nel processo contro il The Sun. Quest'estate, dopo aver vinto la causa contro il The Sun Johnny Depp ha iniziato una nuova fase dalla sua carriera.