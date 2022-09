Johnny Depp innamorato: chi è la nuova fidanzata dell’attore (Di venerdì 23 settembre 2022) Avevano sbagliato di poco i media Usa quando avevano attribuito all’avvocatessa Camille Vasquez una relazione extralavorativa con Johnny Depp. La sua nuova fiamma è sì una legale, ma si chiama Joelle Rich ed è colei che ha rappresentato l’attore nel suo processo per diffamazione nel Regno Unito contro The Sun. Johnny Depp innamorato: chi è la nuova fiamma dell’attore Se la Vasquez aveva bollato come «sessiste» e «non etiche» le voci su una sua presunta liaison con la star di Hollywood, chiarendo a People che «ovviamente ci siamo avvicinati. Ma quando dico ‘noi’, intendo l’intera squadra, e ovviamente questo include Johnny», la Rich non ha per il momento smentito un rumor che pare trovare conferma tra chi conosce bene la coppia. «La ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 23 settembre 2022) Avevano sbagliato di poco i media Usa quando avevano attribuito all’avvocatessa Camille Vasquez una relazione extralavorativa con. La suafiamma è sì una legale, ma si chiama Joelle Rich ed è colei che ha rappresentato l’attore nel suo processo per diffamazione nel Regno Unito contro The Sun.: chi è lafiammaSe la Vasquez aveva bollato come «sessiste» e «non etiche» le voci su una sua presunta liaison con la star di Hollywood, chiarendo a People che «ovviamente ci siamo avvicinati. Ma quando dico ‘noi’, intendo l’intera squadra, e ovviamente questo include», la Rich non ha per il momento smentito un rumor che pare trovare conferma tra chi conosce bene la coppia. «La ...

