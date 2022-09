Johnny Depp ha una nuova fidanzata: chi è Joelle Rich, l’avvocata che ha rapito il cuore del pirata (Di venerdì 23 settembre 2022) Tutti gli occhi erano puntati su Camille Vasquez. L’avvocata che gli ha fatto vincere il processo contro l’ex moglie Amber Heard. Ma sbagliavamo a guardare. Dovevamo puntare una fila dietro. E accorgerci di Joelle Rich. La vera avvocata che ha rubato il cuore del pirata Johnny Depp. E non da poco. Le strade dei due si sono incrociate quando lei lo ha difeso nella causa contro il tabloid The Sun a Londra nel 2020. In quel caso ha perso, ma, forse, il divo ha trovato qualcosa di meglio: l’amore. Johnny Depp e Joelle Rich erano già una coppia durante il processo del divo contro l’ex moglie e nessuno se ne era accorto. Ecco tutto quello che c’è da aspaere sull’avvocata di cui si è innamorato il divo di Pirati dei Caraibi. ... Leggi su amica (Di venerdì 23 settembre 2022) Tutti gli occhi erano puntati su Camille Vasquez. L’avvocata che gli ha fatto vincere il processo contro l’ex moglie Amber Heard. Ma sbagliavamo a guardare. Dovevamo puntare una fila dietro. E accorgerci di. La vera avvocata che ha rubato ildel. E non da poco. Le strade dei due si sono incrociate quando lei lo ha difeso nella causa contro il tabloid The Sun a Londra nel 2020. In quel caso ha perso, ma, forse, il divo ha trovato qualcosa di meglio: l’amore.erano già una coppia durante il processo del divo contro l’ex moglie e nessuno se ne era accorto. Ecco tutto quello che c’è da aspaere sull’avvocata di cui si è innamorato il divo di Pirati dei Caraibi. ...

