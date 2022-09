Joelle Rich, chi è la nuova fidanzata di Johnny Depp e sua avvocata (Di venerdì 23 settembre 2022) Johnny Depp fidanzato? A quanto pare sì e con la sua avvocata. Ma non quella con la quale, per tutta la durata del processo che l’ha visto alla sbarra faccia a faccia con la ex moglie Amber Heard, si mormorava avesse una relazione. Per capire di chi si tratta dobbiamo fare un passo insietro nel tempo, a un altro processo, precedente, datato 2020 quando nel suo staff c’era l’avvocata Joelle Rich. Chi è Joelle Rich, la fidanzata di Johnny Depp avvocata di 37 anni, a quanto pare sarebbe proprio Joelle Rich la nuova fiamma di Johnny Depp. A parlarne diversi siti di notizie americani tra cui People, che ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 settembre 2022)fidanzato? A quanto pare sì e con la sua. Ma non quella con la quale, per tutta la durata del processo che l’ha visto alla sbarra faccia a faccia con la ex moglie Amber Heard, si mormorava avesse una relazione. Per capire di chi si tratta dobbiamo fare un passo insietro nel tempo, a un altro processo, precedente, datato 2020 quando nel suo staff c’era l’. Chi è, ladidi 37 anni, a quanto pare sarebbe propriolafiamma di. A parlarne diversi siti di notizie americani tra cui People, che ...

Cosmopolitan_IT : La coppia si era mostrata insieme anche in occasione del processo Depp-Heard - cristinamontag : #JohnnyDepp Cque una BElla come #AmberHeard non la trova più .... bah ho il cuore trafitto meglio #Amber 1000 volte - VanityFairIt : Che la brutta storia con Amber Heard, alla fine, abbia portato anche qualcosa di buono? - infoitcultura : La nuova fidanzata di Johnny Depp è la sua avvocata Joelle Rich (cliché dei cliché) - infoitcultura : Johnny Depp frequenta la sua legale Joelle Rich: «La chimica tra loro è alle stelle» -