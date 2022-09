Javier Bardem, chi è l’attore marito di Penelope Cruz? Età, dove e quando è nato, moglie, figli, ex fidanzate, film, sosia, Instagram (Di venerdì 23 settembre 2022) Javier Bardem non è soltanto il marito della famosa attrice Penelope Cruz, ma è attore lui stesso, uno dei più versatili e brillanti del panorama cinematografico spagnolo e internazionale. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Penelope Cruz: età, marito e figli, sorella, film, altezza, Instagram Chi è Javier Bardem, l’attore marito di Penelope Cruz? Star internazionale, Javier... Leggi su donnapop (Di venerdì 23 settembre 2022)non è soltanto ildella famosa attrice, ma è attore lui stesso, uno dei più versatili e brillanti del panorama cinematografico spagnolo e internazionale. Conosciamolo meglio. Leggi anche:: età,, sorella,, altezza,Chi èdi? Star internazionale,...

cripalazzi : @carolpantanifi @aldebaran1973 @LucioMalan @GiorgiaMeloni E Alvaro Vitali uno Javier Bardem all'italiana ma con molto più fascino. - MatteoSorrenti : RT @DIinterista: @sottonella @BruxSaltato Javier Bardem in 'non è un paese per vecchi' - DIinterista : @sottonella @BruxSaltato Javier Bardem in 'non è un paese per vecchi' - Camy_Britty : @ComeLava io boh ?? sono stra curiosa di vedere sto film ma Javier Bardem e Shawn che duettano??? - bozzaluigi1 : Se vorrei essere qualcuno vorrei essere Javier Bardem -