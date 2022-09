lillo_letterio : RT @11Giuliano: Conseguenze: Scozia,Jamie Roy è morto: il dj e produttore aveva 33 anni. A confermare la notizia della morte è stata la fam… - leggoit : Jamie Roy, #morto a 33 anni il #dj e produttore amatissimo a #ibiza: «Abbiamo il cuore spezzato» - MarettiElena : RT @11Giuliano: Conseguenze: Scozia,Jamie Roy è morto: il dj e produttore aveva 33 anni. A confermare la notizia della morte è stata la fam… - tommyninus24 : Musica in lutto: scomparso a 33 anni Jamie Roy - BdeligioBruno : RT @11Giuliano: Conseguenze: Scozia,Jamie Roy è morto: il dj e produttore aveva 33 anni. A confermare la notizia della morte è stata la fam… -

Tuttosport

Il DJ e produttoreè morto all'età di 33 anni. Di origine scozzese, è partito da Glasgow fino a conquistare fama internazionale e in particolare a Ibiza , dove era solito esibirsi nei locali di riferimento per ...Morto: la carriera Il messaggi di cordoglio La musica ha pianto in queste ultime ore un altro grande protagonista ., noto produttore e dj scozzese è morto all'età di 33 anni. La notizia ... Jamie Roy è morto: il dj e produttore aveva 33 anni Il DJ e produttore Jamie Roy è morto all'età di 33 anni. Di origine scozzese, è partito da Glasgow fino a conquistare fama internazionale e in particolare a ...In FIFA 23 saranno presenti anche Ted Lasso e la squadra AFC Richmond, dalla premiata serie TV di Apple TV+ EA Games ha annunciato che in FIFA 23 sarà presente Ted Lasso con la sua AFC Richmond. Infat ...