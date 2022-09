Jacobs al Festival di Trento | “Nel mirino il tempo mondiale di Bolt A Roma correrò i 200”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 23 settembre 2022) Torna ildie tornano gli Azzurri ad essere protagonisti dell’evento annuale. E lo fa anche il campione olimpico dei 100 metri Marcell, fresco sposo della sua Nicole e oro europeo a Berlino. Di fronte alla platea dell’Auditorium Santa Chiara, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’azzurro si racconta: “Non sono Superman. Sono un bambino cresciuto nella normalità, ho dato tutto per il mio sogno e non è stato facile, quando gli amici uscivano io sapevo quale era il mio compito, il 20 luglio con tutti sul Lago di Garda e 40 gradi io ero in pista ad allenarmi. Il mio percorso me lo sono sudato, ma mi ha dato tanto e mi piace condividerlo, dire che non bisogna mollare di fronte alla prima difficoltà”. E’ stata una stagione piena di impegni e di tanti ostacoli per Marcell. Infortuni, stop per motivi di salute e poi ...