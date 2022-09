Jabil licenzia 190 addetti | “Condizioni globali deteriorate”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiMarcianise (Ce) – Dopo un rallentamento causa Covid e grazie soprattutto agli ammortizzatori introdotti durante l’emergenza, ha ripreso forza la vertenzadi Marcianise (Caserta), partita nel 2019 e costata già 250menti. Come annunciato nei mesi scorsi, la multinazionale, che ha ora 440 dipendenti, ha deciso ulteriori 190 esuberi per arrivare ad un organico di 250, che dovrebbe essere poi quello definitivo. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, ma di un passo atteso già da tempo e rinviato per la pandemia. L’azienda dell’elettronica, nei vari piani industriali presentati, aveva già annunciato di voler arrivare ad un organico di 250 dipendenti, ritenuto un livello in grado di garantire la realizzazione delle commesse di lavoro. In una nota laspiega oggi di ...