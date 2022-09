Italvolley femminile, Mazzanti: “C’è la volontà di lottare per il titolo” (Di venerdì 23 settembre 2022) Davide Mazzanti ha parlato alla vigilia del debutto dell’Italvolley femminile ai Mondiali 2022 contro il Camerun ad Arnhem (Olanda). Queste le sensazioni del nostro ct: “Ai Mondiali del 2018 avevamo la speranza di giocarci qualcosa d’importante, mentre oggi c’è la volontà di lottare per il titolo. Credo che questa sia la differenza più grande rispetto a quattro anni fa. Abbiamo tante settimane di lavoro alle spalle e adesso ci aspetta un mese d’emozioni. Ci presentiamo a questo torneo non tanto forti delle medaglie conquistate nell’Europeo e nella Nations League, ma soprattutto consapevoli di aver raggiunto una grande efficacia in certi aspetti del gioco. Il successo dei maschi con la Polonia? E’ stato bello condividere assieme la preparazione quest’estate. Ho gioito tantissimo per la ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Davideha parlato alla vigilia del debutto dell’ai Mondiali 2022 contro il Camerun ad Arnhem (Olanda). Queste le sensazioni del nostro ct: “Ai Mondiali del 2018 avevamo la speranza di giocarci qualcosa d’importante, mentre oggi c’è ladiper il. Credo che questa sia la differenza più grande rispetto a quattro anni fa. Abbiamo tante settimane di lavoro alle spalle e adesso ci aspetta un mese d’emozioni. Ci presentiamo a questo torneo non tanto forti delle medaglie conquistate nell’Europeo e nella Nations League, ma soprattutto consapevoli di aver raggiunto una grande efficacia in certi aspetti del gioco. Il successo dei maschi con la Polonia? E’ stato bello condividere assieme la preparazione quest’estate. Ho gioito tantissimo per la ...

sportface2016 : #Italvolley femminile | #Mazzanti: 'C'è la volontà di lottare per il titolo' - ematr_86 : Anche LWT Quadruple Sculls Azzurro femminile a Racice è Oro Mondiale #ItaliaInghilterra @canottaggio1888 #Italvolley #ItaliaTeam #Azzurri - ematr_86 : @FBiasin Ricordo a Biasin anche che recentemente l'#italvolley femminile ha vinto l'oro alla VNL ed il #Settebello… - undoriano : Peccato per le ragazze, sarebbe stato bello replicare la doppietta europea con maschile e femminile #italvolley - LaRagione_eu : Algoritmi, consapevolezza e il fattore #Egonu. L’#Italvolley femminile si scalda per il via ai #mondiali. Intervis… -