Italia U21, Nicolato perde tre giocatori: Plizzari, Cittadini e Pellegri lasciano il ritiro (Di venerdì 23 settembre 2022) La Nazionale Italiana Under 21, dopo la sconfitta in amichevole con l'Inghilterra, ha effettuato una seduta di scarico sul terreno di gioco di Castel di Sangro. L'obiettivo degli azzurri è preparare il prossimo test contro il Giappone, in programma lunedì. Il commissario tecnico Paolo Nicolato, però, ha dovuto rinunciare a ben tre calciatori che hanno abbandonato il ritiro: si tratta del portiere Alessandro Plizzari, del difensore Giorgio Cittadini e dell'attaccante Pietro Pellegri, che sono rientrati ai rispettivi club di appartenenza. SportFace.

