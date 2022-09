Italia, Tonali lascia il ritiro: il centrocampista del Milan salta Inghilterra ed Ungheria (Di venerdì 23 settembre 2022) Ancora una pesante assenza per la Nazionale Italiana di Roberto Mancini: il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, è stato costretto ad abbandonare il ritiro di Coverciano a causa di un infortunio. Il giocatore, dunque, salterà le ultime due partite di Nations League contro Inghilterra ed Ungheria, rispettivamente in programma questa sera e lunedì. Tonali seguirà gli azzurri dalle tribune di San Siro e da domani tornerà a disposizione del club di appartenenza. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Ancora una pesante assenza per la Nazionalena di Roberto Mancini: ildel, Sandro, è stato costretto ad abbandonare ildi Coverciano a causa di un infortunio. Il giocatore, dunque, salterà le ultime due partite di Nations League controed, rispettivamente in programma questa sera e lunedì.seguirà gli azzurri dalle tribune di San Siro e da domani tornerà a disposizione del club di appartenenza. SportFace.

