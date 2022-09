Italia | Raspadori | Grandissima prestazione della squadra Vogliamo tornare ai nostri soliti livelli

(Di venerdì 23 settembre 2022) Giacomo, attaccante del Napoli eNazionalena, ha parlato ai microfoniRai dopo la vittoria per 1-0 in Nations League contro l'Inghilterra arrivata grazie ad un suo magnifico gol. Queste le sue parole: “Un bel gol. Qualche minuto prima Bonucci mi ha detto che voleva provare quella giocata, l'abbiamo fatta ed è andata bene. Abbiamo fatto unacontro una grande. -afferma- Ci siamo sacrificati tutti e abbiamo portato a casa il risultato. Avevamo bisogno di una vittoria del genere, abbiamo dimostrato di esserci e di volerad essere quelli che siamo sempre stati. Tra tre giorni giocheremo un'altra partita importante". Conclude

La magia diregala il successo all': Inghilterra ko 1 - 0 Nessun cambio durante l'intervallo e ancorain avvio: sventagliata di, cross di Dimarco e botta di ...6.5 Donnarumma Due "no" sbattuti in faccia a Kane. 6.5 Toloi Perde una pallaccia, abbraccia ... 6.5 Di Lorenzo Un tacco manciniano per. E molta lotta. Questo contenuto è riservato agli ...Una magia dell'attaccante azzuro regala la vittoria a Mancini condannando l'Inghilterra alla retrocessione in Nations League ...Duttile, tecnico e con il fiuto del gol: il gioiello del Napoli scala la classifica marcatori nell'era Mancini e si conferma pedina preziosissima per il nuovo corso ...