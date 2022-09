Italia, Mancini: “Immobile? Pensiamo non sia niente di grave, speriamo di recuperarlo per lunedì” (Di venerdì 23 settembre 2022) Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, nel corso di un’intervista concessa a Rai Sport a poche ore dalla sfida di Nations League contro l’Inghilterra, ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di Immobile: “Ciro non sta malissimo ma non vogliamo rischiarlo, non si stente benissimo la gamba, ma Pensiamo non sia niente di grave. speriamo di recuperarlo per lunedì, quindi resta in ritiro. Chi in attacco? Faremo con quelli che abbiamo, Scamacca e Raspadori sicuro”. Il focus ora deve essere sul remake della finale di Euro 2022: “Sarà una bella partita, una partita aperta. Italia-Inghilterra è sempre una partita speciale. Il momento degli azzurri e il Mondiale mancato? Difficilissimo trovare la ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Il commissario tecnico della Nazionalena, Roberto, nel corso di un’intervista concessa a Rai Sport a poche ore dalla sfida di Nations League contro l’Inghilterra, ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di: “Ciro non sta malissimo ma non vogliamo rischiarlo, non si stente benissimo la gamba, manon siadidiper, quindi resta in ritiro. Chi in attacco? Faremo con quelli che abbiamo, Scamacca e Raspadori sicuro”. Il focus ora deve essere sul remake della finale di Euro 2022: “Sarà una bella partita, una partita aperta.-Inghilterra è sempre una partita speciale. Il momento degli azzurri e il Mondiale mancato? Difficilissimo trovare la ...

