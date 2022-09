Italia-Inghilterra, Nations League: probabili formazioni e diretta tv (Di venerdì 23 settembre 2022) Rivincita di fuoco quella che andrà in scena oggi alle 20:45 nel match Italia-Inghilterra, valido per la quinta giornata della fase a gironi della Nations League. Dopo la finale persa proprio a Wembley, gli inglesi vorranno sicuramente rifarsi contro gli azzurri guidati da Roberto Mancini, che dopo quel epilogo felice, hanno incassato la grandissima delusione della mancata qualificazione al Campionato mondiale di calcio del 2022 che si terrà questo inverno in Qatar. L’occasione, adesso, è ghiotta: fare bene in questa competizione, certamente minore, per tornare a sorridere leggermente in vista del futuro. L’ultimo confronto, risalente alla gara d’andata, è terminato a reti bianche su suolo anglosassone. Ecco le ultime news relative al match, con le probabili formazioni e la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) Rivincita di fuoco quella che andrà in scena oggi alle 20:45 nel match, valido per la quinta giornata della fase a gironi della. Dopo la finale persa proprio a Wembley, gli inglesi vorranno sicuramente rifarsi contro gli azzurri guidati da Roberto Mancini, che dopo quel epilogo felice, hanno incassato la grandissima delusione della mancata qualificazione al Campionato mondiale di calcio del 2022 che si terrà questo inverno in Qatar. L’occasione, adesso, è ghiotta: fare bene in questa competizione, certamente minore, per tornare a sorridere leggermente in vista del futuro. L’ultimo confronto, risalente alla gara d’andata, è terminato a reti bianche su suolo anglosassone. Ecco le ultime news relative al match, con lee la ...

